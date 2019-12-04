Vakıfbank hisseleri Hazine'ye geçti
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca, A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin işlemler hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, borsada işlem gören D grubu hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Trump: Anlaşma için seçim sonrasını beklemek daha iyi olabilir 04.12.2019 | 17:35
01:10
Varlık Fonu'ndan petrokimya tesisi yatırımı 04.12.2019 | 17:35
01:08
Katar'dan Türkiye'ye yatırım hazırlığı 04.12.2019 | 17:35
01:18
Vakıfbank hisseleri Hazine'ye geçti 04.12.2019 | 17:35
02:15
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı? 04.12.2019 | 15:46
00:48
11:22
4 Aralık 2019 Çarşamba ekonomi gündemi... 04.12.2019 | 10:03
03:47
İşte Kasım ayı enflasyon rakamları... 04.12.2019 | 09:55
00:49
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik 03.12.2019 | 17:31
01:06
BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 03.12.2019 | 17:31
01:02
Efsane Cuma'da 6 milyar liralık satış yapıldı 03.12.2019 | 17:31
01:03
KYK borçları yapılandırılacak 03.12.2019 | 17:31
01:20
Ünlü Ekonomist Nouriel Roubini'den Türkiye'ye övgü 03.12.2019 | 17:31
01:00
"Bankalar 2020'den umutlu" 03.12.2019 | 17:31
01:20
İvme Finansman Paketi'ne yoğun ilgi 03.12.2019 | 17:31
01:38
İhracat Kasım'da 16,2 milyar dolar oldu 03.12.2019 | 17:31
02:23
Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi 03.12.2019 | 11:37
05:59
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki'den A Para'ya özel açıklamalar 02.12.2019 | 17:47
02:17
Türkiye ekonomisi büyüyor 02.12.2019 | 17:44
01:40
Asgari ücret için ne kadar zam yapılacak? 02.12.2019 | 17:44