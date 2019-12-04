Vakıfbank hisseleri Hazine'ye geçti

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca, A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin işlemler hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, borsada işlem gören D grubu hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.