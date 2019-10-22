"Yabancılar Türkiye'ye güveniyor"
Washington’da dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, yabancıların Türk ekonomisindeki iyileşmenin farkında olduklarını söyledi. Aydın “Ekonomiye güven duyuyorlar” dedi.
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