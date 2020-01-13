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Çukur 83. Bölüm (13 Ocak 2020 Pazartesi) Yamaç o sorundan havaya uçurarak böyle kurtuldu!

13.01.2020 | 09:37

Çukur isimli dizinin 13 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak 83. Bölüm son fragmanında Yamaç Koçovalı'dan Çağatay'ı şoke eden bomba!

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