Çukur 83. Bölüm (13 Ocak 2020 Pazartesi) Yamaç o sorundan havaya uçurarak böyle kurtuldu!
Çukur isimli dizinin 13 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak 83. Bölüm son fragmanında Yamaç Koçovalı'dan Çağatay'ı şoke eden bomba!
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