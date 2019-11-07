Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.
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