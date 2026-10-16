12 yaşındaki Şevket’in ölümünde şok detay: Senin kafanı patlatacağım

Konya'da Doğanhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde 2023 yılında 12 yaşında olan T.B., iddiaya göre duvarda asılı tüfeği aldı ve evin dışında pencerenin önündeki arkadaşı Şevket Memiş'i başından vurdu. Talihsiz çocuk kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.B.'nin babası Aşır (32) ve dedesi Talip Babaoğlan (52) serbest bırakıldı. Baba ve dede hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. T.B. ifadesinde pencerenin yanında dayalı duran tüfeği gördüğünü, bozuk sandığı tüfeği alarak oynamaya başladığını, bu sırada tüfeğin ateş aldığını ve Şevket'in öldüğünü ileri sürdü.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Ancak yargılamadaki tanık ifadeleri şoke etti. Süleyman P. (45) ifadesinde, T.B.'nin Şevket'le kavga ettiğini, T.B.'nin Şevket'e 'Kafanı patlatacağım, seni öldüreceğim' dediğini söyledi. Tanık Fatma P. (41) ise, "T.B. ve Şevket zaman zaman bizim evin önünde kavga ederlerdi. Olaydan yakın bir zaman önce T.B. Şevket'e 'Senin kafanı patlatacağım, kanını içeceğim' diyordu" diye konuştu. Olay günü Şevket ile birlikte T.B.'yi beklediklerini belirten V.Y. ve R.P. de T.B.'nin camın önünde tüfekle oynadığını, kendilerine el salladığını, tüfeği Şevket'e doğrulttuğunu söyledi. Buna rağmen mahkeme T.B. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Aşır ve babası Talip Babaoğlan hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 2 yıl hapis cezası paraya çevrildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Ölen çocuğun ailesi kararı üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi hükmün bozulmasına karar verdi. Mahkeme, tanık beyanları nazara alındığında 'kasten öldürme' ihtimali bulunduğunu, yargılama yapma görevinin üst dereceli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesinde olduğunu belirtti. Sanıklar bu kez Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacak. Tolga YANIK

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör