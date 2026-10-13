16 yaşındaki Kayra’nın ölümünde dikkat çeken iddianame! Telefon görüşmesi ortaya çıktı! 'Bıçağı al da gel"

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 9 Haziran'da parkta meydana gelen olayda, Talha Erdem Ehlil (17), parkta eski kız arkadaşı E.Y.'yi, 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın (16) yanında görünce tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Talha, Kayra'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Talha Erdem Ehlil ile kavgaya dahil olduğu belirtilen babası Burak Ehlil gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kayra Ataman'ın yanında bulunan ve Talha'yı parka çağırdığı iddia edilen E.Ç. de şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturma devam ederken, Kayra Ataman'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan Talha Erdem Ehlil, cezaevinde kendisini asarak intihar etti.

GENÇ KIZ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Ataman'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, E.Ç. (16) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kayra Ataman'ın vücudunda üç kesici-delici alet yarası tespit edildiği, ölümünün bu yaralanmaya bağlı olarak iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği bildirildi.

SAVCILIK, SAVUNMASINI YETERLİ BULMADI

İddianamede E.Ç.'nin soruşturma sırasında verdiği ifadeler ile diğer deliller arasında çelişkilerin bulunduğu ifade edildi. Savcılık, E.Ç.'nin Taha Erdem Ehlil'i yalnızca babasının darbedildiğini haber vermek amacıyla aradığını, telefonda bıçak alıp gelmesine yönelik herhangi bir söz söylemediğini belirttiğini aktarsa da, bu savunmasının dosyadaki diğer delillerle örtüşmediği belirtildi. Genç kızın, olayın sorumluluğundan kurtulmaya yönelik inkarda bulunduğu kanaatine varıldı.

"BIÇAK ALIP GEL" SÖZLERİ ÖLDÜRME İRADESİNİ TETİKLEDİ

Ayrıca E.Ç.'nin, olay yerinden uzaklaştırıldığı sırada Taha Erdem Ehlil'i telefonla aradığı belirtildi. Savcılığın değerlendirmesine göre E.Ç., telefonda Taha Erdem Ehlil'e "Babanı parkta dövüyorlar, bıçak mıçak bir şey al parka gel" dedi. Taha Erdem Ehlil de bu yönlendirme üzerine evinden suçta kullandığı ekmek bıçağını alarak parka geldi ve Kayra Ataman'ı bıçakladı. E.Ç.'nin sözlerinin, Taha Erdem Ehlil'in Kayra Ataman'a yönelik eylemini gerçekleştirme iradesini tetiklediği ve kullanılacak aleti açıkça işaret ederek suça teşvik ettiği sonucuna varıldı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIM ETME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Bu değerlendirmeler doğrultusunda E.Ç. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan dava açıldı. İddianamede, Kayra Ataman'ı bıçaklayan Taha Erdem Ehlil hakkında ölüm nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtilirken, Burak Ehlil hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.