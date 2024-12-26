Antalya falezlerde feci olay: Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu!

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Polis denize düşen aracın içindeki gencin Üniversite öğrencisi Engin Şeker'in olduğu belirlendi. AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri acın yerini sabah belirledi.