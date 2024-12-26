Antalya falezlerde feci olay: Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu!

Korkunç olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen otomobil, 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Polis denize düşen aracın içindeki gencin Üniversite öğrencisi Engin Şeker'in olduğu belirlendi. AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri acın yerini sabah belirledi.