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Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:36 Son Güncelleme: 26.12.2024 10:42

Antalya falezlerde feci olay: Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu!

Antalya'da üniversite öğrencisi Engin Şeker (27) 40 metre yükseklikte falezlerden denize uçtu. Mimarlık öğrencisi Şeker'in aracı sabah saatlerinde bulundu. Ekipler gencin içinde bulunduğu otomobilin denizden çıkartılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya falezlerde feci olay: Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu!

Korkunç olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen otomobil, 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Polis denize düşen aracın içindeki gencin Üniversite öğrencisi Engin Şeker'in olduğu belirlendi. AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri acın yerini sabah belirledi.

Sahil Güvenlik ve deniz polisi aracın otomobili çıkartmak için çalışma başlattı. Olayı öğrenen yakınları üzüntüye boğuldu.

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Antalya falezlerde feci olay: Üniversiteli Engin Şeker otomobiliyle denize uçtu!
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