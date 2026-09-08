Boynunu kütlettirdi canından oldu

Sosyal medyadan sıkça tanık olduğumuz vücudun çeşitli yerlerini çıtlatma/kütletme şeklinde rahatlatma yöntemi, her yeni çıkan görüntüyle tekrar gündeme geliyor. Birçok vatandaş ağrılarının giderilmesi için bu yöntemi uygulayan kişilere başvuruyor ancak uygulama; alanında uzman olmayan ve akademik geçmişi bulunmayan kişilerce yapıldığında büyük sağlık sorunlarına, sakatlığa hatta ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor. Bunun son örneklerinden biri Beyoğlu'nda yaşandı.



Berat Topay

'BOYNUNU ÇEKTİM'

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 21 Mayıs gecesi yaşanan olayda Berat Topay (42), kardeşiyle birlikte masörlük belgesi olduğunu iddia eden Şenol Karataş'ın(43) evine gitti. Uygulama sırasında Karataş'ın boynunu kütletmesinin ardından Berat Topay, fenalaşarak bilincini kaybetti. Hastanede kalbi duran ve entübe edilen talihsiz adam kurtarılamadı. İfadesinde 5-6 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Şenol Karataş, "5 dakika masaj yaptıktan sonra boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım. Kötü hissettiğini söyledi, bilincini kaybetti. Kasti bir durumum yoktur, neden fenalaştığını ben de bilmiyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Karataş, mahkemece tutuklandı.

'FELÇ VE ÖLÜME YOL AÇAR'

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı ve Dünya Manuel Terapi (Kayropraktik) Türkiye Sorumlusu Kenan Zafer Aksungur, bu tür uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkat çekti. Bu uygulamayı yapabilmek için fizyoterapist veya doktor olmak gerektiğini aktaran Aksungur, "Birinci boyun omurgası müdahaleleri en riskli bölgedir. Güvenli testler ve MR incelemeleri yapılmadan uygulanan işlemler felce, hatta ölüme yol açabilir. Berberler, masörler ve yeterli eğitim almamış kişiler bu işlemleri yapmaya kalkışıyor" dedi.