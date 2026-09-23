Büşra bebek 14 gündür her yerde aranıyor! Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır'da yakalanıp getirilen yeni şüpheli Mehmet K., jandarmadaki sorgusunda üzerine atılı suçlamaları tamamen reddetti. Yapılan HTS kayıtları incelemesinde, olay anında ve yakın süreçte suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmaması üzerine Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaylada arazide bulunan tişört, zıbın ve bebek bezinin üzerinde ilk incelemelerde bariz bir yırtık ya da kan izine rastlanmadığı belirtilse de mikroskobik biyolojik bulgular için giysiler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, ihbarların asılsız veya yanıltma amaçlı olabileceği senaryosu da dahil olmak üzere, 11 aylık Büşra bebeği bulabilmek için yayla genelindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan geçen 14 güne rağmen, delil niteliği taşıyacak bir bulguya henüz ulaşılamadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör