Cehennem melekleri üyesi evinin önünde infaz edilmişti: Maskeli saldırganlar yakalandı

Wassenberg'i ayağa kaldıran olay; 12 Mayıs günü meydana geldi. İki çocuk babası (Hells Angels) Cehennem Melekleri üyesi Ömer Boyraz'ın akşam saatlerinde evine geldiğini gören maskeli saldırgan eve yaklaşarak ağır silahlarla araca kurşun yağdırdı. Vücuduna aldığı kurşunlarla kanlar içinde kalan Boyraz, araçtan inerek biraz süründü. Ancak daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Maskeli saldırgan ise, kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolünde kafasına ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ömer Boyraz (37) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8 KİLOMETRE SONRASI HOLLANDA

Olayın hemen ardından polis, failleri yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Devriye araçları sokakları kordon altına aldı ve bir helikopter havadan kaçış aracını aradı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Suikast timinin 8 kilometre uzaklıkta olan Hollanda'ya geçtiği tespit edildi.

ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Ölümcül saldırıdan sonra failler iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu düşünse de polis, çevre güvenlik kameralarından yola çıkarak cinayetle ilgili bir çok detaya ulaştı. Saldırganların Wassenberg'de çaldıkları HS-H 1930 plakalı araçla olay yerine geldiklerini belirleyen polis, 3 saldırganı 3 ay sonra yakalamayı başardı. İsimleri açıklanmayan saldırganlar cinayeti para karşılığında işlediklerini itiraf etti. Cinayetin Hollandalı bir aşiret ailesinden alınan 100 bin euroluk borç nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.