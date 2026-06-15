Cesedi ormanda bulunmuştu! Osman Oruç’u darp edip ormanlık alana atan caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Sadece şakalaşıyorduk’

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs tarihinde Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda Osman Oruç isimli kişinin ölü bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucuyla farklı bir boyut kazandı. İncelemede maktulün boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edilmesi üzerine soruşturma kasten öldürme kapsamında derinleştirildi.

DARP EDİP ARACA BİNDİRMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında; HTS kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri ve teknik takip incelemeleri sonucunda Oruç'un olaydan önce Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darp edilerek bir araca bindirildiği belirlendi.

OLAYDAKİ ARACI YEDİEMİNDEN TESLİM ALDI

Cinayet Masası ekipleri, maktul ile olay günü yoğun irtibatı bulunan ve ortak baz kayıtları tespit edilen Eren K.'nin, olayda kullanılan aracı yediemin otoparkından teslim aldığını ortaya çıkardı.

TUTUKLANDI

Yapılan takip çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi 40 yaşındaki Eren K., Üsküdar'da sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından luminol çalışması başlatıldı. Şüpheli Eren K. hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞAKALAŞIYORDUK DARP ETMEDİM

Şüphelinin ilk ifadesinde şakalaşıyorduk darp etmedim dediği öne sürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör