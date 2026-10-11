Cız cinayetinin katil zanlısı yakalandı… Saatlerce yüz analizi yapıldı

Kanlı suikast, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde Zahir Cız'a ait iş yerinin önünde meydana geldi. Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy'a yakınlığıyla bilinen 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, koruması Hüseyin Altunbulduk (39) ile birlikte dükkanının önünde oturduğu sırada hedef alındı.

PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

İkilinin yanına yaklaşan saldırgan, silahını Cız'a doğrultarak peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Zahir Cız'ın başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti. Yanındaki Hüseyin Altunbulduk ise karnından yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İki isim de kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Zahir Cız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KATİL ZANLISININ İSMİ BELİRLENDİ

Olayın hemen ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada ilk olarak Cinayet Masası polisi, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Toplanan binlerce görüntü, EGM Kriminal Daire Başkanlığı Ses-Görüntü-Data incelemeleri birimine gönderildi. Görüntüyü inceleyen uzmanlar, yapay zeka destekli morfolojik karşılaştırma taramasıyla kısa sürede katil zanlısının yüz hatlarını, veri tabanındaki (ehliyet, kimlik veya sabıka kayıtları) fotoğraflarıyla eşleştirmeyi başardı. Zahir Cız ve korumasına kurşun yağdıran saldırganın yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi 13 adet suç kaydı bulunan Osman A. olduğu tespit edildi.

ADIM ADIM KATİL ZANLISINA YAKLAŞILDI

Katil zanlısının isminin belirlenmesinin ardından polis, bölgede insan avı başlattı. İlk olarak Osman A.'ya ev kiralamasında yardımcı olan M.E. ve katil zanlısının kaçtığı yer hakkında yanlış bilgi veren R.Ç. ve 8 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Gözaltındakilerin sorgusu devam ederken polis bir taraftan da Osman A.'nın iletişime geçebileceği kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa sürede çemberi daraltmayı başaran polis, katil zanlısı Osman A. ve ona yardım eden Gürhan Ö.'nün Aydın'ın Didim ilçesinde olduğunu belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan özel ekip, hızlı bir şekilde Didim'e hareket ederken, Osman A.'nın sürekli hat değiştirmesi nedeniyle Gürhan Ö.'nün cep telefonu da konum bildirimleri üzerinden adım adım takibe alındı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Didim'e ulaşan Cinayet Masası polisi, katil zanlısının gece geç saatlerde tekne ile yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı ve gece 01:00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Osman A. ve ona yardım eden Gürhan Ö. kıskıvrak yakalandı. Osman A. ve ona yardım eden Gürhan Ö. sorguları için Adana'ya götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kuyumcu Cız, geçtiğimiz aylarda kamuoyunda "Baygaralar" olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütü yöneticilerinden Fırat Çelik tarafından telefonla tehdit edilmişti. Görüşme de, Fırat Çelik, Cız'ı Adana'da yeraltı dünyasının en güçlü aktörlerinden biri olan Şirin Aksoy ile birlikte yürüdüğünü iddia ederek onun üzerinden kuyumcu ve fabrikalar açtığını, bu ticari varlıkların aslında Aksoy Grubu'nun gücünü artırmak için paravan olarak kullanıldığını ima ederek pay istemişti.