Çocuk parklarında sigara yasağı geliyor

Sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni nesil ürünlere yönelik yeni düzenleme hayata geçecek. Sağlık Bakanlığı tarafından bir taslak hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu ayın üçüncü ya da son haftasında yapılması öngörülen toplantıda, düzenleme ele alınacak. Daha sonra AK Parti TBMM Grubu, ekimde Bakanlığının hazırladığı taslak üzerinde çalışacak. Teklifin kasımda önce Sağlık Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor. Taslağa göre, tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Satışın elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılacak.

PAKETLER TEK TİP OLACAK

Paketlerin boyut ve şekilleri standartlaştırılacak. Logo ve sembol kullanılmayacak. Çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.

Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin çevresinde, önünde de sigara kullanımına yönelik yasağın kapsamı genişletilecek.