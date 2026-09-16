Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil grubu "Kara Maskeliler”e şok baskın! 150 suikast silahı ele geçirildi

Fransız polisi ve Fransız Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCO) tarafından yürütülen soruşturma; 24 Ağustos'ta Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda gümrük polisinin çantalarını ağırlık nedeniyle taşımakta zorlanan 43 yaşındaki bir Türk vatandaşını şüphe üzerine durdurmasıyla başladı. Paris'ten Perpignan'a oradan da İspanya'ya gideceğini belirten şahsın sırt çantalarında 35 adet Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2.000 Euro nakit para ele geçirildi.
KURYE İTİRAF ETTİ
Paris Asayiş Şube Müdürlüğü (BRB) tarafından sorgulanan kurye, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Mami" veya "Xalo" lakaplı Daltonlar üyesi ismini bilmediği gizemli bir patron için çalıştığını, Fransa içinde bugüne kadar yerel suç örgütlerine 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi. Ev aramasında ise 10 adet silah ve mühimmat ele geçirildi.
TÜRKİYE-ALMANYA-FRANSA HATTI
Kuryenin itirafları; Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılık rotasını ve eylem planlarını da deşifre etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, silahların güney Fransa pazarındaki dağıtımını ve yerel kartellere satışını organize eden Haso lakaplı Hasan S. teknik ve fiziki takibe alındı. Hannover'den yüklenen yüzlerce silahın Paris bölgesine doğru götürüldüğü bilgisine ulaşan polis, Fransa'nın Ain bölgesindeki otobanda bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 150 adet glock ele geçirildi. Araçtakiler gözaltına alınırken, polis, Paris'in kuzeyindeki Garges-lès-Gonesse ile güney banliyösü olan Sainte-Geneviève-des-Bois çevresindeki adreslere şafak baskınları düzenledi. Daltonlar üyesi 12 kişi gözaltına alındı.
TELEFONUNDAN SUİKAST PLANI ÇIKTI
Örgütün silah dağıtımından sorumlu Hasan S. ise Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesinde yer alan Arles otoban gişelerinde yakalandı. Hasan S.'nin telefon mesajlarından ise Baumettes Hapishanesi'nde tutuklu bulunan bir örgüt üyesini "ihanet" gerekçesiyle öldürmeleri için Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil ekibi olan "Kara Maskeliler" grubuna talimat verdiği ortaya çıktı. Hedefteki Türk mahkum, koğuşundan alınarak yüksek güvenlikli tecrit hücresine nakledildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Fransız savcılığı, 150 glock silahının yakalandığı ana davayı, Hasan S'nin ses kayıtlarına dayanarak "cezaevinde adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme" suçuyla birleştirdi. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜM DÜNYADA ARANIYOR
Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir'le doğrudan irtibatlı olan silah kaçakçılığının Avrupa'daki lojistik ağını perde arkasından yöneten "Mami Xalo" lakaplı Muhammet Ali A. için ise uluslararası çapta yakalama kararı çıkartıldı.
YUNANİSTAN'DA DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yunanistan'ın Selanik Şehri'nde ise bir eve düzenlenen baskında suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen Daltonlar üyesi iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, bir uzi makineli tüfek, şarjörler, dürbünler ve 33 fişek bulundu. Biri Yunanistan vatandaşı diğeri Türk olan iki kişinin 49 yaşındaki bir örgüt üyesini öldürmeyi planladıkları ileri sürüldü. İsimleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan 2 kişi tutuklandı.