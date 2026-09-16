Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil grubu "Kara Maskeliler”e şok baskın! 150 suikast silahı ele geçirildi

TÜM DÜNYADA ARANIYOR

Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir'le doğrudan irtibatlı olan silah kaçakçılığının Avrupa'daki lojistik ağını perde arkasından yöneten "Mami Xalo" lakaplı Muhammet Ali A. için ise uluslararası çapta yakalama kararı çıkartıldı.

YUNANİSTAN'DA DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yunanistan'ın Selanik Şehri'nde ise bir eve düzenlenen baskında suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen Daltonlar üyesi iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, bir uzi makineli tüfek, şarjörler, dürbünler ve 33 fişek bulundu. Biri Yunanistan vatandaşı diğeri Türk olan iki kişinin 49 yaşındaki bir örgüt üyesini öldürmeyi planladıkları ileri sürüldü. İsimleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan 2 kişi tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör