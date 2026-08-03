Dolandırıcı cezaevinde suç ortakları düğünde

Almanya'nın Bremen kentinde Yasemin Gündoğan, çalıştığı şirketten 2021 yılında çöp konteynerleri içerisine gizlediği 8,2 milyon euro'yu minibüsle kaçırarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 3 yıl boyunca Interpol tarafından aranan ve Marmaris'te saklandığı iddia edilen Gündoğan, 2024 yılının Mart ayında Almanya'ya dönerek yetkililere teslim oldu. Soyguna yardım eden Büşra Satılmış ise bir süre cezaevinde yatıp çıktı.

Kasım 2024'te hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, suçunu itiraf etti ancak paranın büyük kısmının kendisine kalmadığını, diğer suç ortakları tarafından "kazıklandığını" öne sürdü. Gündoğan, mahkemede "Sarışın" lakaplı uluslararası şebeke yöneticisi Yiğit Tufan'ı işaret ederek örgüt üst yönetimini ifşa etti. Aralık 2024'te Almanya'da görülen davada Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'SARIŞIN' İZMİR'DE EVLENDİ

Gündoğan Almanya'da demir parmaklık arkasında cezasını çekerken Almanya'da dolandırıcılık ve bir çok suçtan aranan Yiğit Tufan, soyguna yardım ettiği iddiasıyla bir süre tutuklu kalan Büşra Satılmış ile dünyaevine girdi. 19 Temmuz'da Bayraklı ilçesinde lüks bir mekânda yapılan düğünle evlenen Yiğit Tufan, soygunla ve bahse konu isimlerle hiçbir bağlantısının olmadığını söylemişti. Tufan bu sözlerine rağmen soygunun suç ortaklarından Büşra Satılmış ile evlendi.