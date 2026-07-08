Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Haziran'da yatağında hareketsiz bulunan Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni netleşti. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2026 tarihli otopsi raporu, "sessiz ölümün" ardındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.
KANINDA REKOR DÜZEYDE ALKOL: 3.95 PROMİL
Toksikoloji sonuçlarına göre, talihsiz kadının kanında 395 mg/dl (3.95 promil), göz içi sıvısında ise 470 mg/dl yani 4.70 promil etil alkol saptandı. Tıbbi sınırlar içerisinde "ölümcül" kabul edilen bu alkol yoğunluğu, İrtem'in vücudunun iflas etmesine neden oldu.
ANTİDEPRESANLARLA GELEN SESSİZ ÖLÜM
Rapordaki en çarpıcı detay ise alkol ile ilaçların etkileşimi oldu. İrtem'in kanında ve idrarında; Diazepam, Mirtazapin, Oksazepam ve Fluoksetin gibi antidepresan ve kaygı giderici ilaç etkin maddeleri bulundu. Uzmanlar, bu ilaçların her ne kadar tedavi edici (terapötik) düzeyde olsalar da, yüksek miktarda alkol ile birleştiklerinde "merkezi sinir sistemi üzerindeki baskılayıcı etkiyi artırarak" solunumu durdurabildiğine dikkat çekti.
GIDA ASPİRASYONU TESPİT EDİLDİ
Otopsi raporunda ayrıca, İrtem'in akciğerlerinde ve soluk borusunda "gıda aspirasyonu" mide içeriğinin soluk borusuna kaçması ile uyumlu bulgulara rastlandığı kaydedildi. Bilinci kapanan genç kadının, yüksek alkol ve ilaç etkisiyle savunmasız kaldığı anlaşıldı.
DIŞ MÜDAHALE YOK
Yapılan detaylı incelemelerde, ceset üzerinde herhangi bir darp, cebir, kesici alet yarası veya ateşli silah izine rastlanmadı. İrtem'in vücudundaki ameliyat izleri ve eski yara nedbeleri dışında bir travma bulgusu saptanmaması, cinayet şüphelerini ortadan kaldırdı. Adli Tıp uzmanları, tüm bulgular ışığında Ece İrtem'in kesin ölüm nedenini "Alkol (etil alkol) intoksikasyonu" olarak oy birliğiyle raporladı.