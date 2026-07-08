Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!

ANTİDEPRESANLARLA GELEN SESSİZ ÖLÜM

Rapordaki en çarpıcı detay ise alkol ile ilaçların etkileşimi oldu. İrtem'in kanında ve idrarında; Diazepam, Mirtazapin, Oksazepam ve Fluoksetin gibi antidepresan ve kaygı giderici ilaç etkin maddeleri bulundu. Uzmanlar, bu ilaçların her ne kadar tedavi edici (terapötik) düzeyde olsalar da, yüksek miktarda alkol ile birleştiklerinde "merkezi sinir sistemi üzerindeki baskılayıcı etkiyi artırarak" solunumu durdurabildiğine dikkat çekti.