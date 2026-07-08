Haberler Yaşam Haberleri Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 19:26

Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!

İstanbul’da evinde ölü bulunan 35 yaşındaki Ece İrtem’in sır ölümü aydınlandı. Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan şok raporda, genç kadının ölüm nedeni ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı raporda İrtem’in kanında tam 3.95 promil alkol tespit edildi. İrtem’in yüksek dozdaki alkolle birlikte aldığı antidepresan ilaçların merkezi sinir sistemini felç ederek ölüme davetiye çıkardığı belirlendi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!
  • ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Haziran'da yatağında hareketsiz bulunan Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni netleşti. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2026 tarihli otopsi raporu, "sessiz ölümün" ardındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

KANINDA REKOR DÜZEYDE ALKOL: 3.95 PROMİL

Toksikoloji sonuçlarına göre, talihsiz kadının kanında 395 mg/dl (3.95 promil), göz içi sıvısında ise 470 mg/dl yani 4.70 promil etil alkol saptandı. Tıbbi sınırlar içerisinde "ölümcül" kabul edilen bu alkol yoğunluğu, İrtem'in vücudunun iflas etmesine neden oldu.

ANTİDEPRESANLARLA GELEN SESSİZ ÖLÜM

Rapordaki en çarpıcı detay ise alkol ile ilaçların etkileşimi oldu. İrtem'in kanında ve idrarında; Diazepam, Mirtazapin, Oksazepam ve Fluoksetin gibi antidepresan ve kaygı giderici ilaç etkin maddeleri bulundu. Uzmanlar, bu ilaçların her ne kadar tedavi edici (terapötik) düzeyde olsalar da, yüksek miktarda alkol ile birleştiklerinde "merkezi sinir sistemi üzerindeki baskılayıcı etkiyi artırarak" solunumu durdurabildiğine dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GIDA ASPİRASYONU TESPİT EDİLDİ

Otopsi raporunda ayrıca, İrtem'in akciğerlerinde ve soluk borusunda "gıda aspirasyonu" mide içeriğinin soluk borusuna kaçması ile uyumlu bulgulara rastlandığı kaydedildi. Bilinci kapanan genç kadının, yüksek alkol ve ilaç etkisiyle savunmasız kaldığı anlaşıldı.

DIŞ MÜDAHALE YOK

Yapılan detaylı incelemelerde, ceset üzerinde herhangi bir darp, cebir, kesici alet yarası veya ateşli silah izine rastlanmadı. İrtem'in vücudundaki ameliyat izleri ve eski yara nedbeleri dışında bir travma bulgusu saptanmaması, cinayet şüphelerini ortadan kaldırdı. Adli Tıp uzmanları, tüm bulgular ışığında Ece İrtem'in kesin ölüm nedenini "Alkol (etil alkol) intoksikasyonu" olarak oy birliğiyle raporladı.

#İSTANBUL #ECE İRTEM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ece İrtem’in ölümünde korkunç gerçek: Kanında çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA