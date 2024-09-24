Eski sevgilisinin doğum günü partisine gitti... Çıkan kavgada arkadaşı öldürüldü

Adana'da 20 yaşındaki Berat Caner C., sevgilisi olan İlknur.G'den (20) geçtiğimiz yıl ayrıldı. Berat Caner C'nin barışma teklifini kabul etmeyen İlknur G., bir süre sonra Alper Kınış'la (19) sevgili oldu. İlknur G'nin doğum gününü yeni erkek arkadaşıyla kutladığını öğrenen Berat Caner C., konuşmak için doğum günü partisine gitti. İlknur G'yle konuşmak isteyen Berat Caner C., ile Alper Kınış arasında kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine olay yatıştırıldı. Öfkeli iki genç daha sonra yeniden buluşarak yine kavgaya tutuştu. Eski sevgiliyle yeni sevgili kavga ettiği sırada grup arasında bulunan Batuhan Kolsuz (20) bıçaklanarak öldürüldü. Polis cinayetle ilgili 1'i kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularında bıçaklamayı kabul etmeyen zanlılardan 5 kişi tutuklandı.

YENİ SEVGİLİSİYLE KAVGA ETTİ

Olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İ.G'nin, erkek arkadaşı Alper Kınış ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Bunun üzerine Berat Caner C., önceki yıl ayrıldıkları belirtilen ve barışma teklifini kabul etmeyen İ.G'nin yanına gitti. Berat Caner C., kutlama çıkışı İ.G'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, Berat Caner C. ile Kınış buluşmak için anlaşıp, bölgeden ayrıldı.

İKİNCİ KEZ KAVGA İÇİN BULUŞTULAR

Eski sevgili Berat Caner C. arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut Alagül (21), Mustafa Altın (19) ve Süleyman Şeker'i (22) yanına alıp, Kınış ile buluşmaya gitti. Kınış ise sevgilisi İ.G., kuzeni Necati Kınış ve arkadaşları Mert Ali Polat (19), Muhammet Atınız (19), Tolga Köse (19), Eren Akçalar (19), Enes Emre Kısacık (19) ile birlikte geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Bunu fark eden Kınış ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Berat Caner C. ile beraberindekiler ise Kolsuz'u 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Kolsuz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kınış, Akçalar ve Kısacık'ın kavgada bıçak kullandığı belirlendi. İ.G. sorguda, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız mekandan çıkarken karşılaşınca. Bir süre tartıştıktan sonra ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Ben telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" savunması yaptı.

"BATUHAN BIÇAKLANDI!" DİYE BAĞIRDILAR

Şüphelilerden Alper Kınış, "Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi. Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında, yerde yattığını gördüm" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Emre Kısacık, Alperen Kınış, Tolga Köse, Eren Akçalar ve Necati Kınış tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer zanlılar adli kontrolle serbest kaldı.