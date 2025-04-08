Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!  

İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'teki Mecidiye gişelerinde birer gün arayla aynı kaza yaşandı. Dün, hafif ticari araç gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Hız göstergesi 130'da takılı kalırken sürücü Cihat D. kurtarılamadı. Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:28
İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza dün sabah saatlerinde Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde meydana geldi. Kaza Özcan Tunalı idaresindeki 59 FG 562 plakalı TIR'ın Mecidiye gişelerinde ödeme yaptığı sırada meydana geldi.

İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Gişelere doğru ilerleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

HIZ GÖSTERGESİ 130'DA TAKILI KALDI

TIR'ın altına giren araçta bulunan Cihat D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçtaki hız göstergesinin 130'da takılı kalması dikkat çekti. Aracın olay yerinden kaldırılması bekleniyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

5 NİSAN'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Cumartesi günü meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.

İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

FECİ KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gişelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video