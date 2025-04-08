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İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Pendik’teki gişelerde birer gün arayla facia: Bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Pendik'teki Mecidiye gişelerinde birer gün arayla aynı kaza yaşandı. Dün, hafif ticari araç gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Hız göstergesi 130'da takılı kalırken sürücü Cihat D. kurtarılamadı. Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:28