Video Yaşam Gişelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video
Gişelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video

Gişelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video

08.04.2025 | 10:54

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç, tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarpmıştı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.

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