Garipoğlu’nun mezarından çıkan poşetin sırrı çözülemedi

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarın içinde düğüm atılmış 30 cm boyutlarında poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede düğümlenen poşetin içinde kan olduğu tespit edildi. Raporda alınan kan örneğinin insana ait olmadığı belirtilirken, kanın genetik analizlere de cevap vermediği kaydedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı. Yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapora SABAH ulaştı. Raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi. Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, SABAH'a yaptığı açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" dedi.