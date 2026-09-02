Girne faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’





"BİR TANE YELEK VERMİŞLER, ONU DA KIZINA VERMİŞ"



Faciada ihmal olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Öztaş, Gürel'in kendisine verilen can yeleğini kızı Tusem'e verdiğini belirterek, "O esnada bir ihmal var ama nedir bilemiyoruz. Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" ifadelerini kullandı.