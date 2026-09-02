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Giriş Tarihi: 2.09.2026 11:53 Son Güncelleme: 2.09.2026 11:54

Girne faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden Filo Jet isimli yolcu gemisi alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe battı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Faciada hayatını kaybeden Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirmesi ortaya çıktı. Gürel hakkındaki ortaya çıkan her detay yürekleri sızlattı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Girne faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in mesai arkadaşı Leyla Öztaş, yaşananları ve Gürel'i anlattı. Gürel'in kızını kurtarmak için kendisine verilen can yeleğini evladına verdiğini belirten Öztaş, "Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KKTC'den Mersin'e dönüş yolunda meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Gürel'in cenaze törenine katılan mesai arkadaşı Leyla Öztaş, birlikte çalıştığı arkadaşını gözyaşları içerisinde anlattı.

"ASKER KARDEŞİNİ GÖRMEK İÇİN GİTMİŞTİ"

Gülcan Gürel ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ifade eden Öztaş, Gürel'in yıllık iznini geçirmek ve asker olan kardeşini ziyaret etmek amacıyla KKTC'ye gittiğini söyledi. Öztaş, "Ben çalışma arkadaşıydım, birlikte aynı yerde çalışıyorduk kendisiyle. Yıllık izne gitmişti. Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı" diye konuştu.

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"BİR TANE YELEK VERMİŞLER, ONU DA KIZINA VERMİŞ"

Faciada ihmal olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Öztaş, Gürel'in kendisine verilen can yeleğini kızı Tusem'e verdiğini belirterek, "O esnada bir ihmal var ama nedir bilemiyoruz. Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" ifadelerini kullandı.



"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Mesai arkadaşının kişiliğine ilişkin de konuşan Öztaş, Gülcan Gürel'in çevresinde sevilen ve kimseyle sorun yaşamayan biri olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir insandı, kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi" dedi.
Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği, dönüş yolunda ise ailenin feribot faciasına yakalandığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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Girne faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’
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