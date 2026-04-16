SON DAKİKA: Gülistan Doku cinayetinde yen görüntüler ortaya çıktı! 6 yıl sonra düğümü çözecek rapor! Sinyaller o noktayı işaret etti!

YENİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI!

Savcılık dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, Gülistan Doku'nun kullandığı telefonun 5 Ocak 2020 günü saat 12.20 sıralarında Sarı Saltuk Viyadüğü köprüsü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Rapordaki en çarpıcı detaylardan biri ise saatin 13.23'ü gösterdiğinde telefonun son sinyalini viyadükten Tunceli istikametine doğru yaklaşık 100-150 metre mesafede vermesi oldu. Uzmanlar, telefonun bu noktada kapandığını, kullanıcı tarafından kapatıldığını ya da dış müdahale ile kapatıldığını değerlendirdi.

ŞÜPHELİLERİN HTS KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Raporda sadece kayıp Doku'nun değil, aralarında Zeinal Abakarov ve Engin Yücer'in de bulunduğu 16 şüphelinin o gün ki hareketliliği de analiz edildi. Olay günü saat 15.25'e kadar telefonunda herhangi bir iletişim kaydı bulunmayan Abakarov'un, bu saatten sonra Tunceli şehir merkezinde sinyal vermeye başladığı görüldü. Engin Yücer'in ise telefonunun 4 Ocak gecesi saat 23.05'ten olay günü saat 12.55'e kadar hiçbir aktif kullanım (arama/mesaj) göstermediği raporlandı. Raporun devamında Şükrü Eroğlu'nun ise ise gece saat 22.11'de Sarı Saltuk köprüsü civarında baz verdiği, ardından saat 22.20'den ertesi sabah 07.35'e kadar telefonunun kapalı olduğu belirlendi.

"TRİANGÜLASYON" YÖNTEMİYLE HASSAS TESPİT

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bu verileri elde ederken "Triangülasyon" (üçgenleme) yöntemini ve gelişmiş HTS analiz yazılımlarını kullandı. En az üç farklı baz istasyonundan gelen sinyal gücü ve yayılma süresinin hesaplanmasıyla oluşturulan bu rapor, Gülistan Doku'nun son anlarında nerede olduğuna dair en somut teknik veriyi oluşturuyor.