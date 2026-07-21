Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında

Açıklamada, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve deliller elde edildiği belirtildi. Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör