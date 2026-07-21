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Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:45

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılığın 21 Temmuz 2026 tarihli basın açıklamasına göre, tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında
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Açıklamada, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve deliller elde edildiği belirtildi. Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ELAZIĞ

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Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında
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