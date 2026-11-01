İki ay önce yıkım uyarısı yapıldı!

Kapadokya'da yıkılan ve 3 kişiye mezar olan peribacasının eski görüntülerine SABAH ulaştı. Kısa süre önce çekilen görüntülerde, peribacasında derin çatlaklar bulunduğu ve adeta yıkılmak üzere olduğu görüldü. Faciadan 15 gün önce ailesiyle birlikte tatile giden ve yıkılan peribacasının önünde hatıra fotoğrafı çektiren Alihan Morçöl (32), "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge. Önü otopark. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız. Çatlakları fark ettik ama böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Ön taraftaki otopark ile arasında sadece iki inşaat demirine bağlanmış iki beyaz ip vardı. İpin yanından geçip yıkılan yapıya ulaşıyorsunuz" dedi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'nin, yaklaşık 2 ay önce Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında çektiği video da faciayla birlikte yeniden gündeme geldi.

BAŞKA YAPILAR DA VAR

İçelli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaya oluşumlarının yapıları nedeniyle yağışlar ve rüzgârla zamanla zayıfladığını ve yıkılabileceğini söyleyerek, "2 ay önce orada, 'Burası kafamıza düşebilir' diye video çekmiştim. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu gördük. Bunları tespit edip doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Bir tehlike varsa bize 'Ben geliyorum' diyor. Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör