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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:28

İstanbul'da muhasebe personelinden dev vurgun! Çalıştığı şirketten tam 122 milyon liralık...

İstanbul'da bir muhasebe personelinin çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve bağlantılı kişilere ait hesaplara aktararak şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Gerçekleştirilen operasyonda muhasebe personeli M.A.'nın (36) da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA
İstanbul’da muhasebe personelinden dev vurgun! Çalıştığı şirketten tam 122 milyon liralık...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir şirkette muhasebe personeli olarak çalışan M.A.'nın son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin bu yöntemle toplam 122 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İncelemelerde M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan diğer kişilerin kimlikleri de belirlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta 4 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'da muhasebe personelinden dev vurgun! Çalıştığı şirketten tam 122 milyon liralık...
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