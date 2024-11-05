Kardeşinin evine gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan Asiye Günay’dan acı haber geldi: Cansız bedeni o noktada bulundu!

Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi. 18 Ekim'de kardeşinin evine gitmek için evden çıkan Asiye Günay o günden bu yana her yerde aranırken yaklaşık 12 saat önce öldüğü düşünülüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.