Haberler Yaşam Haberleri Kardeşinin evine gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan Asiye Günay’dan acı haber geldi: Cansız bedeni o noktada bulundu!
Giriş Tarihi: 5.11.2024 16:36

Kardeşinin evine gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan Asiye Günay’dan acı haber geldi: Cansız bedeni o noktada bulundu!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kendisinden haftalardır haber alınamayan 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının bulunmadan 12 saat önce öldüğü düşünülüyor. İşte haberin detayları…

İHA
Kardeşinin evine gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan Asiye Günay’dan acı haber geldi: Cansız bedeni o noktada bulundu!

İlçeye bağlı Akkaya Köyü'nde sırra kadem basan ve jandarma ekipleri tarafından uzun süredir aranan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan acı haber geldi.

Günay'ın cesedi, ailesinin yaşadığı evin yakınında bulunan bir samanlıkta bulundu. Jandarma ekipleri ve köylüler, Günay'ın kaybolmasından bu yana köyde ve çevrede yoğun bir arama çalışması yürütüyordu.

Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı. 3 hafta sonra, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu.

Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi. 18 Ekim'de kardeşinin evine gitmek için evden çıkan Asiye Günay o günden bu yana her yerde aranırken yaklaşık 12 saat önce öldüğü düşünülüyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kardeşinin evine gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan Asiye Günay’dan acı haber geldi: Cansız bedeni o noktada bulundu!
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