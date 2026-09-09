Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı! Tarih belli oldu

Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini tespit etmek ve vefatında üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığını netleştirmek amacıyla mezarı 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak.

TÜM BELGELER MERCEK ALTINA ALINACAK

Süreç, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan uzman bir heyet tarafından yürütülecek. İşlem sırasında mezardan ve naaştan alınacak kemik ile toprak örnekleri; ceza infaz kurumu kamera kayıtları, 112 Acil Servis verileri ve hastane belgeleriyle birlikte titizlikle incelenecek.

Tüm bulguların değerlendirilmesinin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebine ve olası dış müdahalelere ilişkin detaylı mütalaasını hazırlayarak başsavcılığa sunacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör