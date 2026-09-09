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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:01 Son Güncelleme: 9.09.2026 21:11

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı! Tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi. Feth-i kabir işleminin tarihi de netleşti.

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Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı! Tarih belli oldu
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Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini tespit etmek ve vefatında üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığını netleştirmek amacıyla mezarı 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak.

TÜM BELGELER MERCEK ALTINA ALINACAK

Süreç, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan uzman bir heyet tarafından yürütülecek. İşlem sırasında mezardan ve naaştan alınacak kemik ile toprak örnekleri; ceza infaz kurumu kamera kayıtları, 112 Acil Servis verileri ve hastane belgeleriyle birlikte titizlikle incelenecek.

Tüm bulguların değerlendirilmesinin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebine ve olası dış müdahalelere ilişkin detaylı mütalaasını hazırlayarak başsavcılığa sunacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (

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Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı! Tarih belli oldu
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