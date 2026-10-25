KPSS Ortaöğretim başladı! Milyonlarca aday ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor.
MİLYONLARCA ADAY TER DÖKÜYOR
2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
120 SORUYA 130 DAKİKALIK SÜRE VERİLDİ
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.