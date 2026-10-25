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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:23 Son Güncelleme: 25.10.2026 10:24

KPSS Ortaöğretim başladı! Milyonlarca aday ter döküyor

Milyonlarca adayın memuriyet hayaliyle beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı. ÖSYM tarafından 81 ilde gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamak için ter döküyor. Peki sınav ne zaman bitecek? İşte detaylar…

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AA Yaşam
KPSS Ortaöğretim başladı! Milyonlarca aday ter döküyor
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor.

MİLYONLARCA ADAY TER DÖKÜYOR

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

120 SORUYA 130 DAKİKALIK SÜRE VERİLDİ

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

SINAV NE ZAMAN BİTECEK?

415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖSYM

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KPSS Ortaöğretim başladı! Milyonlarca aday ter döküyor
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