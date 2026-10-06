Kuyumcukent vurgununda yeni detaylar: 16 kuyumcudan 64 kilo altın aldılar! 2 kardeş esnafı işte böyle dolandırdı...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kuyumcukent'te kuyumculuk faaliyeti yürüten Habip K. (52) ve kardeşi Orhan K. (46) isimli şüphelilerin, kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satış yapacaklarını vaat ederek 16 müştekiden işlenmiş altın aldığı öne sürüldü. Şüphelilerin aldıkları altınların bedelini geri ödememesi üzerine mağdurlar toplam 64 kilogram altın nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından altınların ve paranın izini sürerek şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama faaliyetlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 35 şüpheli tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

"ARKADAŞLAR BİZ BATMIŞ DURUMDAYIZ"

Öte yandan şüphelilerin mağdurları bir araya topladıkları ve itiraf niteliğinde bir açıklama yaptıkları öne sürüldü. "Arkadaşlar biz batmış ve bitmiş durumdayız. Piyasadan 3 kilogram alacağımız var size 64 kilo borcumuz var bunu ödeyemeyeceğiz" dediği iddia edildi.

KUYUMCUKENT'İN KANAYAN YARASINA SU SERPİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen 2 mağdur ve diğer mağdurların avukatı Kadir Önder Gülel; "Bugün Kuyumcukent'te kuyumcu sektörünün kanayan yarasını bir nebze su serpildi müvekkillerim 64 kiloya varır derecede ticaret kılıfı adı altında alışveriş yapma bahanesiyle dolandırılmıştı. Şüphelilerin en ağır ceza ile cezalandırılması için takipçisi olacağız. Bu süreçte şüpheliler telefonla vatandaşlar arıyorlar bir yere topluyorlar. Piyasadan 1 kilo alacağım var 62 kilo nerede bunun hesabını hiçbir şekilde veremiyor. Emeklerinden dolayı da Başsavcılığımıza ve emniyet amirliğimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"YILLARCA VERDİĞİMİZ EMEK BOŞA GİTTİ"

Mağdurlardan Süleyman Kılınç ve Tolga Doğan ise bizi toplayıp itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı diyerek şu ifadeleri kullandı, "Bizim çocuklarımızdan ailemizden fedakarlık edip kazandığımız emeği bir anda gelip yok ettiler. En ağır şekilde cezalarını çeksin istiyoruz."

Haber Girişi Hande Erdem - Editör