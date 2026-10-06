Kuyumcuya infazda ‘Baygaralar’ şüphesi

Adana
'nın Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde kuyumcu Zahir Cız (66) ile tanıdığı ve koruması da olduğu iddia edilen Hüseyin Altunbulduk'a (39) dükkânının önünde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği tespit edilemeyen saldırganın silahından çıkan kurşunlar Cız'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Altunbulduk ise karnından yaralandı. Zahir Cız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Adanalı ünlü kuyumcu Cız'ın adı geçtiğimiz aylarda kamuoyunda 'Baygaralar' olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütü ve bağlantılı illegal yapılar arasındaki gerilimle ve sosyal medyaya sızan görüntülü telefon konuşmalarıyla gündeme gelmişti. Baygaralar suç örgütü yöneticilerinden Fırat Çelik ile Zahir Cız'ın görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği ortaya çıkmış, sosyal medyada yayınlanan konuşmada yurtdışında olan Fırat Çelik, Zahir Cız'ı tehdit etmişti. Polis iki olayla ilgili soruşturma başlattı.