Mide küçültme ameliyatı olan kadın yatağında ölü bulundu

Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şenol K., eşi Müyesser Kartav'ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden çıktı. Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerin eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kartav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Kartav'ın yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Kartav'ın ölüm haberini alan yakınları evin önünde toplandı. Aralarında daha önceden küslük olduğu öğrenilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AMELİYATIN ARDINDAN SIK SIK HASTALANMIŞ

Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli doktor tarafından yapılan incelemelerde Kartav'ın ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Müyesser Kartav'ın cenazesi, yaşadığı sokaktaki komşularından helallik alınmasının ardından memleketi Karabük Safranbolu Ağaçkesen köyüne götürüldü. Cenazesi 8 Ekim Perşembe günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.