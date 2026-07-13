SON DAKİKA: Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde kahreden detay! Kurtulmak için kaçış planı yapmış...

Geçtiğimiz yıl 27 Kasım'da Ankara'da yaşanan olayda, Fuat Yıldırım (51) sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürmüştü. Savcılık makamı önceki celse Yıldırım'ın, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etmişti.

Bugün Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fuat Yıldırım, hayatını kaybeden Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"KURTULMAM İÇİN GİTMEM GEREKİYOR"

Duruşmada söz hakkı verilen tanık Ü.A., Nurselen'in korktuğu için Ankara'dan taşınmayı planladığını belirterek,"Nurselen ziyaret amacıyla evime geldiğinde kendisine sürekli arama geliyordu. Dışarı çıkıp konuşuyordu. Konuşmalarından karşı tarafın kendisine bağırdığını, Nurselen'in de "tamam, olucak" şeklinde cevap verdiğini duydum. Nurselen çok korkuyordu, tedirgindi. Birisinin hayatında olduğunu, kurtulamadığını anlattı. Bu kişinin peşini bırakmadığını ve bu yüzden Ankara'dan taşınacağını söyledi. 'Kurtulmam için gitmem gerekiyor' dedi. Polise gitmesini söyledim. Ancak bahsettiği kişinin, annesi ve kardeşini öldürmekle tehdit ettiği için gidemeyeceğini ifade etti.

"KIZINA VERMEDİĞİ FIRSATI NURSELEN'E VERECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Diğer tanık S.K. ise Nurselen'e KPSS için ders verdiğini belirterek, "Bir gün özel ders vermek için evime geldiğinde bir ilişkisinin olduğundan bahsetti. Bu kişinin çok kıskanç olduğu için o gün derse katılıp katılamayacağını sordu. 8 civarı sanık evime geldi. Sanık Nurselen'e iş vaad ediyordu. KPSS'den puan almasının dahi önemli olmadığını, yüksek mertebeden kişiler tanıdığını, devlet kademesinde işe yerleştirebileceğini, kızına vermediği bu fırsatı Nurselen'e vereceğini söylüyordu. Nurselen, 3 ay sonra beni bir kere aradı. Her şeyden kurtulup İzmir'de sıfırdan hayat kurmak istediğini ifade etti. Sanıkla ilişkisini bitirmeye çalıştığını belirtti" dedi.

"KİRASINI BİLE ABLAM ÖDEMİŞ"

Nurselen Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise, ablasının banka hesabından tüm dekontları çıkarttıklarını ifade ederek, "Sanığın önceki celse iddia ettiğinin aksine ablamın maddi durumu fazlasıyla iyiydi. Kirasını, doğalgaz aboneliğinin ödemesini bile ablam yapmış." şeklinde konuştu.

ANNESİ İSYAN ETTİ: "UTANMIYOR MU?"

Söz hakkı verilen Nurselen'in annesi Zülfiye Tunç ise, kızının fotoğrafını çıkarıp mahkeme heyetine göstererek, "Bu kadar gencecik kız öldürüldü. Utanmıyor mu?" şeklinde isyan etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Heyet, Fuat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, yeni bir tanığın dinlenmesi için duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.