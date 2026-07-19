SON DAKİKA… Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Dikkat çeken DNA incelemesi detayı: Meğer genç kızın kıyafetlerinde…

"ROJİN'İN KIYAFETLERİN DNA İNCELEMESİ YAPILMADI"

Avukat Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın ilk aşamasında zamanında araştırılmayan birçok hususun ilerleyen süreçte delillerin kararmasına neden olduğunu ifade etti. Rojin Kabaiş'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Karabulut, meslektaşlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nun söz konusu incelemeyi gerçekleştirmediğini tespit ettiklerini söyledi.