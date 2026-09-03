Seri katil 2. Kurbanı Zeynep Yıldırım ile kafede tanışmış... İlk cinayetini alacak verecek meselesinden işlemiş

İstanbul'da dün 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması, Türkiye gündeminde yer alan sarsıcı olaylardan biri oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından film gibi bir çalışmayla çözülen olayda, tek kurbanın Zeynep Yıldırım olmadığı ortaya çıkmıştı. Zeynep Yıldırım adlı genç kızı öldüren katil zanlısı Fethi Dağlı'nın, 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısının seri cinayetler işlediği düşünülürken, ortaya çıkan yeni bir bilgi Fethi Dağlı'nın seri katil profilini gözler önüne serdi.

İLK CİNAYETİ 2007'DE İŞLEDİ

Yapılan çalışmalarda Dağlı'nın, bu iki genç kızı öldürmeden önce bir cinayet işlediği öğrenildi. Ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt'ta yine bir sitede güvenlik olarak çalışan Ahmet Karadağ'ı alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi.

PANDEMİDE ŞARTLI TAHLİYE OLDU

Bu olayın ardından düzenlenen operasyonla yakalanan Fethi Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethi Dağlı, tüm dünyayı saran Covid salgınının ardından Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle 2022 yılında cezaevinden şartlı olarak tahliye oldu.

TAHLİYE OLDU, İKİNCİ CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Tahliye olduktan bir süre sonra, iddiaya göre bir kafede tanıştığı ve evine davet ettiği öğrenilen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdü ve evinin yakınına gömdü. Bu cinayetten kimsenin haberi olmadı. O dönem yurtta kalan Zeynep'in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan kayıp başvurusuna göre, Taksim'de hastaneden izinsiz çıkan Zeynep Yıldırım esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Fethi Dağlı bu cinayetin ardından çalışmaya devam etti.

TUZAK İÇİN KADIN PROFİLİ AÇTI

İşine gidip gelen Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayete giden hikâyesi, Haziran 2024'te sosyal medya üzerinden bir kadın profili açmasıyla başladı. Bu sırada bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden temizliğe gitmek için iş arayışındaydı. Fethi Dağlı, açtığı kadın profili hesabıyla Erva ile kadın gibi konuştu ve arkadaş oldu. Samimiyeti ilerletince, "Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor." diyerek genç kadını kendi evine yönlendirdi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Eve giden genç kadınla, iddialara göre, aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldürdü. Ardından cesedini evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. İddiaya göre, daha sonra evdeki ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Ardından ceset parçalarını birkaç sefer hâlinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından da iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

19 Haziran günü Erva'ya ulaşamayan aile kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalarda Erva'nın cesedi 6 parçaya bölünmüş şekilde bir inşaatta bulundu. 2024 yılının en kanlı cinayetlerinden biri olan bu olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Genç kadının en son nerede görüldüğünden yola çıkan dedektifler, adım adım kadının gidişine dair kayıtlara ulaştı. Sıkı bir çalışmanın ardından Erva'nın bir eve girdiği ancak o evden çıkmadığı tespit edildi. Evde Fethi Dağlı isimli biri kalıyordu.

ADAM ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Yapılan araştırmaların ardından Fethi Dağlı gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti. Çalıştığı iş yerinde Erva'ya ait cep telefonu da bulundu. Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Fethi Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildiğinde, bu katil zanlısının daha önce Zeynep'i öldürdüğünü kimse bilmiyordu. Kendisi de o olayı gizlemişti.

FİLM GİBİ BİR ÇALIŞMA

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri, Fethi Dağlı'yı cezaevine gönderdikten sonra eski kayıp dosyalarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Bunlardan dikkat çeken dosyalardan biri 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'a aitti. Aradan 4 yıl geçmiş ve Zeynep hâlen bulunamamıştı. Bu genç kızın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ciddi olduğunu düşünen dedektifler geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalarda, Zeynep'in en son görüştüğü kişinin Erva'nın katili Fethi Dağlı olduğu belirlendi.

İTİRAF GELDİ

Erva'yı öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Fethi Dağlı, cezaevinden alınarak ifadesine başvuruldu. İfadesinde, kamuoyunun sonradan öğrendiği ikinci cinayetinin Zeynep Yıldırım olduğunu anlattı. 17 yaşındaki Zeynep'i Esenyurt'taki evinde öldürüp evin yakınına gömmüştü. Polise gösterdiği yerde Zeynep'in cesedi bulundu. Seri katil profiline doğru yol alan Fethi Dağlı'nın başka bilinmeyen bir olayı olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında bulunuyor. Soruşturma derinleştirildi.

SON KONUŞMASINI ANLATTI

Öte yandan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeye gelen Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım açıklamalarda bulundu. "Kızım hastanede yatmıyordu. Kızım yurtta kalıyordu. Yurttan geldi, iznine geldi. Geldikten sonra elinde bir dolama çıktı. Hastaneye gideceğim dedi. Ben annesinden on iki sene oldu ayrıldım ama aramızda değişik bir problem yok. Annesiyle görüşüyoruz. Hastaneye gittikten sonra elindeki dolamadan sonra, "Baba, Taksim'e gideceğim, saç peruğumu alacağım." Demişti.

"GARİP KIZIMIN, GÜZEL KIZIMIN HAKKINI YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

2022'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemi verdim. Kayıptır diye kızım. Ve o zamandan beri gitmediğim yer kalmadı. Onun kaybedilişinden dolayı nefes darlığım ve panik atağım başladı. Yollarda zor yürüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Emniyet Teşkilatı'nın Kayıp Şubedeki başkomiserimiz, memur arkadaşlarımız, onların hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi de olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım. Ben adaletten şunu istiyorum. Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum. Ve kızımın en azından bir mezarı olduğunu artık biliyorum.