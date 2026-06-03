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Giriş Tarihi: 3.06.2026 14:08

SON DAKİKA: Adana'da vahşet! Sokak ortasında oğlunu katledip dakikalarca başında bekledi! Cinayetin sebebi kan dondurdu

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52) iddiaya göre kendisinde uyuşturucu parası isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’ı (23) çıkan tartışma sonucu tabancayla öldürdü. Faruk Kayhan suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
SON DAKİKA: Adana’da vahşet! Sokak ortasında oğlunu katledip dakikalarca başında bekledi! Cinayetin sebebi kan dondurdu
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Olay, Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kaan Kayhan, emekli polis olan babası Faruk Kayhan'dan uyuşturucu parası istedi. Baba ile oğlu tartışmaya başladı. Ahmet Kaan Kayhan'ı, babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine baba oğluna tabanca ile şarjörün deki mermiler bitene kadar ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra polisi arayan Faruk Kayhan, oğlunu öldürdüğünü ihbar etti. Duvar kenarına oturarak polisi bekleyen baba suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.

ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, geçtiğimiz yıl Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolmuş ve10 saat süren çalışmaların ardından bulunmuştu.

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