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Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:09 Son Güncelleme: 29.07.2026 16:25

SON DAKİKA... AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar suç örgütü”soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağırıldı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü"soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

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#İREM HELVACIOĞLU #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA... AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağırıldı!
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