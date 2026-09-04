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SON DAKİKA... Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme! Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı: 5 şirkete el konuldu
Giriş Tarihi: 4.09.2026 08:48Son Güncelleme: 4.09.2026 08:55
SON DAKİKA... Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme! Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı: 5 şirkete el konuldu
SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.