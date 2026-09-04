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Giriş Tarihi: 4.09.2026 08:48 Son Güncelleme: 4.09.2026 08:55

SON DAKİKA... Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme! Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı: 5 şirkete el konuldu

SON DAKİKA... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

DHA
SON DAKİKA... Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme! Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı: 5 şirkete el konuldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

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#ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ALİHAN KURİŞ

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SON DAKİKA... Alihan Kuriş soruşturmasında çarpıcı gelişme! Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı: 5 şirkete el konuldu
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