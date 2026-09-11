SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: C31K isimli suç örgütüne operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşma ve yayma, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunma, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaşma gibi eylemlerde bulundukları belirlendi.