Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: C31K isimli suç örgütüne operasyon!
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:40 Son Güncelleme: 11.09.2026 10:55

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: C31K isimli suç örgütüne operasyon!

SON DAKİKA | Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çocuklara yönelik müstehcen içeriklerden tehdit ve şantaja, Türk bayrağının yakılmasından okullara silahlı saldırı hazırlığı iddialarına kadar çok sayıda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şüpheliden 27’si yakalandı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: C31K isimli suç örgütüne operasyon!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşma ve yayma, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunma, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaşma gibi eylemlerde bulundukları belirlendi.

PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları, görsel, yazılı ve sesli mesajlarla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: C31K isimli suç örgütüne operasyon!
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