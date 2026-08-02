Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:59 Son Güncelleme: 2.08.2026 17:08

SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

SON DAKİKA... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Alevlerin sardığı alana ekipler peş peşe gelirken müdahale havadan ve karadan devam ediyor. İşte detaylar…

AA Yaşam
SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
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Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇANAKKALE #ORMAN YANGINI

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SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
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