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SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:59Son Güncelleme: 2.08.2026 17:08
SON DAKİKA... Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
SON DAKİKA... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Alevlerin sardığı alana ekipler peş peşe gelirken müdahale havadan ve karadan devam ediyor. İşte detaylar…