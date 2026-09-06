SON DAKİKA | Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Umut Altaş’ın ifadesi ortaya çıktı: Öldürülme anına saniye saniye tanıklık ettim

Son dakika haberi: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu belirlenen Umut Altaş'ın, Türkiye'nin adli yardımlaşma talebi kapsamında FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı.

FBI, 109 SORU YÖNELTTİ



ABD makamlarıyla yürütülen adli yardımlaşma kapsamında Türk makamlarınca hazırlanan 109 soruluk soru seti Amerikan makamlarına gönderildi. FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi görevlileri Altaş'ı 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde Pennsylvania'daki Moshannon Valley İşleme Merkezi'nde sorguladı. FBI tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde hazırlanan FD-302 raporu, adli yardımlaşma kanalları üzerinden Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türk adli makamlarına ulaştırıldı.

"MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANIYOR MUSUN?"



FBI sorgusunun en dikkat çekici bölümlerinden biri Mustafa Türkay Sonel hakkında yöneltilen sorular oldu. Altaş, Sonel'in kendisini Gülistan Doku'yu öldürmek ve suçu üzerine atmak amacıyla kullanmış olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine FBI görevlileri Altaş'a doğrudan, "Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun?" diye sordu. Altaş'ın başını sallayarak "Evet" yanıtını verdiği, neden böyle düşündüğünün sorulması üzerine ise olayı gördüğünü söylediği tutanağa yansıdı.

"GÜLİSTAN ARKA KOLTUKTAYDI"



Altaş'ın iddiasına göre olay 5 Ocak 2020 tarihinde meydana geldi. Altaş, Mustafa Türkay Sonel ile birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiklerini, Doku'yu köprü kenarında gördüklerini ve daha sonra Gülistan'ın BMW marka araca bindiğini öne sürdü. İddiaya göre araçta Sonel sürücü koltuğunda, Altaş ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltukta bulunuyordu. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerine "Beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdiğini, ardından tartışma çıktığını ve Doku'nun çığlık atmaya başladığını iddia etti. Altaş'ın anlatımına göre Sonel daha sonra torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardı ve Gülistan Doku'ya ateş etti. Altaş, silahın üzerinde Türk bayrağı bulunduğunu öne sürdü. FBI görevlilerinin "Gülistan'a baktın mı?" ve "Ölü müydü?" sorularına ise Altaş'ın "Evet" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

"CESEDİ BAGAJA TAŞIDIK"



Altaş, ateş edilmesinin ardından Sonel'e neden Gülistan'ı öldürdüğünü sorduğunu iddia etti. Sonel'in kendisine susmasını ve cesedi bagaja taşımaya yardım etmesini söylediğini öne süren Altaş, başlangıçta bunu reddettiğini ancak daha sonra Gülistan Doku'nun cesedini birlikte BMW'nin bagajına taşıdıklarını söyledi.

OLAY SONRASI TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI



FBI tutanağında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu hakkında da Altaş'ın iddiaları yer aldı. Altaş, cesedin bagaja konulmasının ardından Mustafa Türkay Sonel'in Şükrü Eroğlu'nu telefonla aradığını ileri sürdü. Sonel ile Eroğlu'nun yaklaşık 15-20 dakika görüştüğünü, kendisinin ise konuşmanın dışında tutulduğunu söyledi. Altaş, Sonel'in kendisine susmasını söylediğini ve "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" şeklinde bir ifade kullandığını iddia etti.

"MERAK ETME, HALLETTİK"



Altaş'ın anlatımına göre Mustafa Türkay Sonel ertesi sabah kendisini yeniden aradı. Altaş, kendisine ne olduğunu sorduğunda Sonel'in "Merak etme, hallettik. Sadece kimseye hiçbir şey söyleme" dediğini öne sürdü. Altaş'ın daha sonra Gülistan Doku'nun cesedinin nereye götürüldüğünü sorduğu ve "Nereye gömdün?" dediğini de FBI görevlilerine anlattığı belirtildi.

CESET İÇİN PERTEK YOLUNU İŞARET ETTİ



Tutanağın dikkat çeken bölümlerinden biri de Gülistan Doku'nun cesedinin olası yeriyle ilgili. Altaş, Sonel'in kendisine cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru götürüldüğünü söylediğini öne sürdü. İlk olarak 15-20 dakikalık bir mesafeden söz eden Altaş, daha sonra bu süreyi yaklaşık 30 dakika olarak düzeltti. Bölgenin toprak yol olduğunu ve o dönemde yeni bir yol yapıldığını anlatan Altaş, cesedin Pertek yolu civarında, yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini iddia etti. Ancak Altaş, bu bölümün kendi gördüğü bir olaya değil, Sonel'den aldığı bilgiye dayanan bir tahmin olduğunu da ifade etti.

BAZ VE PTS KAYITLARI DA SORULDU



FBI sorgusunda Türk soruşturma makamlarınca elde edilen daraltılmış baz kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri de Altaş'ın önüne konuldu. Soruşturma kayıtlarına göre 5 Ocak 2020 saat 22.09'da Umut Altaş'ın, Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü civarında bulunduğu belirtildi. Aynı kayıtlarda Mustafa Türkay Sonel'in 22.08-22.37 saatleri arasında, Şükrü Eroğlu'nun ise saat 22.08'de aynı bölgede bulunduğu aktarıldı. PTS kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW'nin saat 22.17.51'de Tunceli'den Elazığ yönüne hareket ettiği, 22.30.17'de ise Tunceli yönüne geri döndüğü belirtildi. Dönüş sırasında araçta sürücü koltuğunda Sonel'in, ön yolcu koltuğunda ise Umut Altaş'ın bulunduğu kaydedildi.

"KAMERALARA BAKMAK İÇİN GERİ DÖNDÜK"



Kayıtların Altaş'ın ilk anlatımıyla çelişmesi üzerine FBI görevlilerinin sorguyu derinleştirdiği belirtildi. Altaş, olaydan sonra Mustafa Türkay Sonel ile aynı BMW ile yeniden köprü bölgesine döndüklerini anlattı. FBI görevlilerinin, "Az önce birinin öldürüldüğü araçla köprüye neden geri dönüldü?" sorusuna karşılık Altaş, Sonel'in kameraların olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bölgeye gittiklerini söylediğini iddia etti. Altaş ayrıca, köprüyü gören üniversite kamerasının olay sırasında kayıt yapmayacağı yönünde Sonel'in kendisine bilgi verdiğini öne sürdü. Ancak kayıtların kim tarafından veya nasıl silindiğini bilmediğini belirtti.

"BENİM GÜCÜMÜ BİLİYORSUN"



Altaş, olay sonrasında tehdit edildiğini de iddia etti. Sonel'in kendisine "Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim" dediğini öne süren Altaş, ayrıca "Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar" şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etti. Altaş, susturulması karşılığında kendisine para teklif edildiğini, bunu kabul etmediğini ancak Sonel'in cüzdanına para koyduğunu da ileri sürdü.

HAMİLELİK VE KÜRTAJ İDDİASI DA SORULDU



FBI sorgusunda Gülistan Doku'nun hamile kaldığı ve kürtaja zorlandığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Altaş, bu konuda doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ancak daha önce eski işvereni Rüstem Keskin'le yaptığı görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan'ın hamile kaldığını ve kürtaj yaptırmasını istediğini, Doku'nun bunu kabul etmemesi üzerine öldürüldüğünü anlattığı yönündeki kayıtlar kendisine okundu. FBI görevlilerinin bu sözlerin kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine Altaş, sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak hamilelik ve kürtaj konusunda bazı ayrıntıları tahmin etmiş veya yanlış hatırlamış olabileceğini savundu.

"TEK SEFERLİK" WHATSAPP VİDEOSU



Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise WhatsApp üzerinden gönderildiği belirtilen bir video oldu. Altaş'ın daha önce eski işverenine, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine yalnızca bir kez izlenebilen bir WhatsApp videosu gönderdiğini ve görüntülerde parçalanmış bir ceset gördüğünü anlattığı kayıtlara geçti. FBI sorgusunda Altaş, videoyu aldığını ve videonun Sonel tarafından gönderildiğini doğruladı. Birkaç saniyelik görüntüde bir kişinin ceset parçası tuttuğunu söyledi. Ancak görüntülerdeki cesedin Gülistan Doku'ya ait olduğunu kesin olarak belirleyemediğini ifade etti.

91. SORUDA "HEPSİNE EVET" DEDİ



İki günlük sorgunun en kritik bölümlerinden biri 91'inci soruda yaşandı. FBI görevlileri Altaş'a, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Doku ile birlikte olup olmadığını ve olaya bizzat tanık olup olmadığını sordu. Altaş'ın bu soruya "Hepsine evet" şeklinde cevap verdiği tutanağa yansıdı. FBI görevlileri daha sonra, sorgu boyunca verdiği bazı çelişkili ifadeleri hatırlatarak cinayet sırasında olay yerinde bulunduğu yönündeki beyanının geçerli olup olmadığını yeniden sordu. Altaş'ın olay yerinde bulunduğunu doğruladığı belirtildi.

BABASINA GÖNDERDİĞİ MESAJ DA DOSYADA



Soruşturma kapsamında Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın telefonunda yapılan incelemede bir WhatsApp mesajı tespit edildiği belirtildi. Mesajda "Rol yapmayı bırak. Beni susturan sendin" ifadelerinin yer aldığı, FBI görevlilerinin mesajı Altaş'a sorduğu ve Altaş'ın mesajı kendisinin gönderdiğini kabul ettiği kaydedildi. Altaş, mesajı neden gönderdiğini hatırlamadığını söyledi. ABD'ye gitme kararının nasıl alındığı sorulduğunda ise önce bunun kendi kararı olduğunu, sorgunun ilerleyen bölümünde ise "Hepimizin fikriydi" dediği belirtildi. Altaş ayrıca 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'dan Meksika'ya uçtuğunu, daha sonra ABD sınırına geçtiğini ve sınırı yasa dışı şekilde geçmek için yaklaşık 10 bin dolar ödendiğini anlattı.

GENÇLİK MERKEZİNDEKİ BULUŞMA DA SORULDU



FBI sorgusunda Gülistan Doku'nun kaybolmasından önce yaşandığı iddia edilen olaylar da ele alındı. Türk makamlarının baz kayıtlarına göre 27 Aralık 2019 saat 15.31-16.22 arasında Umut Altaş ile Gülistan Doku'nun Gençlik Merkezi çevresinde aynı bölgede bulunduğu belirtildi. Altaş, kendisinin, Mustafa Türkay Sonel'in ve muhtemelen Gülistan'ın da bölgede bulunmuş olabileceğini söyledi. Bir kızın yürüdüğünü, Sonel'in bu kişiyi takip ettiğini ve ikisinin binaya girdiğini anlatan Altaş, yaklaşık 15 dakika sonra geri döndüklerini söyledi. Ancak Altaş, gizli tanığın Gençlik Merkezi'nde uyuşturucu kullanıldığı ve Gülistan Doku'ya cinsel saldırıda bulunulduğu yönündeki iddialarını doğrulamadı.

FBI'DAN ÖNEMLİ NOT: TUTANAK KELİMESİ KELİMESİNE DEĞİL



34 sayfalık FBI raporunda önemli bir teknik ayrıntı da yer aldı. FBI, raporun ilgili bölümlerinde tutanağın Altaş'ın ifadelerinin kelimesi kelimesine yapılmış bir çözümü olmadığını, ajanlar tarafından görüşmenin içeriğinin özetlenmesi suretiyle hazırlandığını belirtti. Bu nedenle tutanakta yer alan anlatımların, soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

İDDİALAR DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK



Umut Altaş'ın ABD'de FBI tarafından alınan ifadesiyle birlikte soruşturma dosyasına yeni iddialar girmiş oldu. Altaş'ın cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu doğruladığı yönündeki beyanı, Gülistan Doku'nun araç içerisinde vurulduğu iddiası, cesedin bagaja taşındığı anlatımı, olay sonrası bazı kişilerle temas kurulduğu iddiası, Pertek yolu çevresine ilişkin değerlendirmesi, aynı BMW ile köprü bölgesine geri dönüldüğü yönündeki anlatımı ve kamera kayıtlarına ilişkin iddiaları soruşturmanın dikkat çeken başlıklarını oluşturdu. Ancak Altaş'ın sorgu boyunca bazı noktalarda çelişkili ifadeler vermesi, bazı bilgilerin doğrudan gözleme değil aktarıma veya tahmine dayanması ve FBI tutanağının kelimesi kelimesine ifade dökümü olmaması nedeniyle, söz konusu iddiaların HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller, tanık beyanları ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.