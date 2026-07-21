SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı!

SON DAKİKA... Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
TUNCAY SONEL'İN EŞİ DE GÖZALTINDA!
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun cep telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu yer aldı.
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