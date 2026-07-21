SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! 5 ilde eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı!

SON DAKİKA... Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.