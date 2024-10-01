SON DAKİKA: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu! Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti





Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı.



Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.



Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu.