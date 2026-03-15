SON DAKİKA: Kağıthane’de sır perdesi aralanıyor: Ayşegül Eraslan’ın ölümünde flaş gelişme! Eve giren son kişi ünlü oyuncu çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde 13 Mart Cuma günü meydana gelen olay, magazin ve moda dünyasını yasa boğdu. Televizyondaki moda programlarıyla ünlenen 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
AYŞEGÜL ERASLAN'IN MISIR DÖNÜŞÜ ACI SONU
Çilingir yardımıyla girilen dairede genç kadının cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Eraslan'ın olaydan sadece 2 gün önce Mısır tatilinden döndüğü öğrenildi.
EVE GİREN SON KİŞİ ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Ayşegül Eraslan hayatını kaybetmeden yaklaşık 1 saat önce evine oyuncu Sunay Kurtuluş'un (28) geldiği tespit edildi.
"Bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Kurtuluş, sosyal medyada tanıştıklarını belirterek o gece yaşananları anlattı. Kurtuluş'un ifadesinde, "Şakalaşırken bana tokat attı, el şakasını sevmediğimi söyleyip evden ayrıldım" dediği öğrenildi.
KANLI MEKTUP VE "AFFET BABA" NOTU
Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, dubleks dairede kan donduran bulgulara rastladı. Genç kadının veda mektubu yazarken bileğini kestiği, kağıdın üzerine kan damladığı belirlendi. Beyaz bir panonun üzerine ise şu sarsıcı notlar düşülmüştü: "Ben yıllardır çok iyi bir insandım, kimseye kötülük yapmadım ama kalbim kırık, bunu aşamıyorum. Lütfen köpeklerime iyi bakın. Ne anne ne baba sevgisi gördüm, çok şiddet gördüm."
DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ
Haberin detaylarında, Ayşegül Eraslan'ın reklamcı arkadaşı Hasan Tufan S.'nin ifadeleri ise trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Arkadaşının daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğunu belirten Tufan, Eraslan'ın herhangi bir borcu veya bilinen bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri, genç kadının ölmeden önce bir arkadaşına veda mesajı attığını ve kardeşini aradığını tespit etti. Evde bulunan 3 adet cep telefonu, ölümün ardındaki sır perdesini aralamak üzere incelemeye alındı. Eraslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.