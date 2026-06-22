Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay'a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:50 Son Güncelleme: 22.06.2026 12:25

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay'a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...

SON DAKİKA | İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda çıkan tartışmadan ailedn rapçi Canbay'a şok bir suçlama geldi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız Yaşam
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SON DAKİKA | Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezaları Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!

TARTIŞMA ÇIKTI

Duruşmada bir kişinin tanık olarak dinlenmesi üzerine şarkıcı Canbay ve hayatını kaybeden Kubilay Kaan kundakcı'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada aileden rapçi Canbay'a 'Karşı tarafla anlaştın' suçlaması yöneltildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hesap vakti: Aileden rapçi Canbay'a şok suçlama! O isimler birbirine girdi...
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