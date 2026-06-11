SON DAKİKA Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu! 22 kişi için gözaltı kararı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var

Kenan Doğulu ve Beren Saat



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Listede tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.