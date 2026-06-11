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Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:26 Son Güncelleme: 11.06.2026 08:51

SON DAKİKA Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu! 22 kişi için gözaltı kararı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında aralarından Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu 22 kişi için gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu! 22 kişi için gözaltı kararı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var
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Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Listede tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Enis Arıkan

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

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Kerimcan Durmaz

Berdan Mardini

#KENAN DOĞULU

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SON DAKİKA Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu! 22 kişi için gözaltı kararı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var
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