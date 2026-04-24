Sosyal ağ ve oyunlar narsisizmi tetikliyor

Çocukları dijital dünyanın risklerinden ve tehlikeli akımlardan korumak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

OYUNLARA KISITLAMA

Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak. Şirketler, şikâyet ve başvurulara da hızlı ve etkili şekilde cevap vermekle yükümlü olacak.

Oyun platformları ise oyunları çocukların yaşlarına uygun şekilde derecelendirecek. Yaş sınırı belirlenmemiş oyunların en yüksek yaş derecesi üzerinden sunulması sağlanacak. Böylece yaşına uygun olmayan ve içerisinde tehlikeli unsurlar barındıran oyunları küçük yaştaki çocukların oynaması engellenecek.

ANNELER MEMNUN

Beşire Ayın: Yasanın çıkmış olması beni çok rahatlattı. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Çocuklarımın sosyal medya ve dijital oyunlarını kontrol etmeye çalışıyorum ama gücümün yetmediği yerde bu engellemenin devlet tarafından yapılması içimi rahatlattı.

Derya Dandan: Kendi çocuklarımın kontrolünü yapmaya çalışıyorum. Özellikle oyunlara çok dikkat ediyorum. Dijital oyunların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini çok yakın zamanda çok acı tecrübelerle gördük. Bir anne olarak bu beni uzun zamandır çok endişelendiriyordu. Ben de çocuğuma şiddet içerikli oyunları yasakladım. Sosyal medyada da çok kötü içerikler var. Çocukları zehirliyorlar. Bu yasayı bekliyorduk. İnşallah çocuklarımızı bu düzenlemeyle dijital dünyanın risklerinden koruyabiliriz.

Fatma Göktaş: Oğullarımın biri 17, diğeri 14 yaşında. Elimden geldiği kadar kontrol etmeye çalışıyorum ama yaşları büyüdükçe engellemem zorlaşıyor. Özellikle şiddet içerikli oyun oynuyorlar. Bundan hiç memnun değildim. İnşallah bu yeni yasa çocuklarımızı korumamızı sağlar.

EBEVEYN KONTROLÜ

Sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları oluşturacak. Ebeveyn kontrol araçları, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama, ücretli üyelik gibi ücrete dayalı mekanizmalar içerecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

15 YAŞA SOSYAL MEDYA SINIRI: 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması geliyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bunun için yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri alacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri alacak. Bunlar sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.

HIZLA UYGULAYACAK: Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, zararlı içerek nedeniyle verilen kararları derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak. Kurallara uymayanlara para cezasından bant daraltmaya kadar cezalar verilecek.

OYUNLARA SINIR: Çocukları oyunların olumsuz etkilerinden korumaya dönük düzenlemeler de yasada yer alıyor. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

SOSYAL AĞ VE OYUNLAR NARSİSİZMİ TETİKLİYOR

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından uzmanlar, çocuklardaki dijital ve oyun bağımlılığını mercek altına aldı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak, dijital oyunların kişinin kendine aşırı hayranlık duyması ve kendini diğerlerinden üstün görme gibi kişilik bozukluğunu (narsisizm) tetiklediğini belirtirken, sosyal ağların intiharları artırdığını kaydetti TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koçak, MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarıyla birlikte 5 bin öğrenci üzerinde araştırma yaptıklarını, kültürel, sosyal, sportif, eğitsel, dini aktiviteler gibi sosyal gelişim aktivitelerinin gençleri nasıl değiştirdiğini ölçtüklerini açıkladı.

İNTİHARI TETİKLİYOR

Dijital platformların intihar düşüncesini tetiklediğini dile getiren Koçak, "Bu ağlara 'sosyal ağ' diyoruz ama bizleri sosyalleştirmiyor, yalancı bir emzik gibi bizi maalesef yalnızlaştırıyor" dedi.

Sosyal ağlar ve çevrimiçi oyun bağımlılığı bizleri yalnızlaştırıyor ve yalnızlaşan bireyler de maalesef intihar düşüncesine kapılmayla karşı karşıya kalıyorlar.

Yalnızlık ve intihar düşünceleri arasında 0.711 oranında yüksek bir korelasyon var. Dolayısıyla kişiyi yalnızlaştıran, tecrit eden, izole eden bu platformlar maalesef, intihar oranlarını, intihar düşüncelerini artırarak gençleri, bireyleri sanal kumara itiyor.

Sanal kumarda ciddi manada para kaybeden gençlerimiz intihara yöneliyorlar.