Tam 189 ülkede aranıyor! Nişanlısı ile birlikte sırra kadem bastı: Aileden cinayet iddiası!





"ARABANIN TORPİDOSUNA 10 BİN LİRA BIRAKIP GİTMİŞ"



Oğlunu 13 aydır özlemle bekleyen ve hayatından şüphe eden acılı baba Hüseyin Topçu, "27 Mayıs 2025 yılında polislerden aldığımız bilgiler ışığında Gürcistan'a gittiğini ve Tiflis'e indiğini öğrendik. 13 aydan beri çocuklarla ilgili bir bilgimiz yok ne ulaşabiliyoruz ne de seslerini duyabiliyoruz. Ölü mü? Sağ mı? bilmiyoruz. Biz çocukları nişanladıktan sonra ziynet eşyalarıyla beraber benim kendi aracımla Sabiha Gökçen havaalanına gidip aracı bırakıp Gürcistan'a gidiyorlar ve ondan sonra bir haber alamıyoruz. Gürcistan Konsolosluğu'na kendi imkanlarımızla ulaştığımız da bize çocuklarla ilgili bir kayıt olmadığını söylediler. Yaşları reşit diye konuyla pek ilgilenmiyorlar. Çocuğum, arabanın torpidosuna 10 bin lira bırakıp gitmiş bizde Gürcistan'da gezip geri geleceğini düşündük ama aradan 13-14 ay geçti bir iz yok. 16 yaşlarındayken IPTV satışı yapmış ondan sonra eve mahkeme kağıdı geldi, biz ondan dolayı kaçtığını düşünüyoruz ya da bu tür işleri gittiği yerde yaptırıyorlar diye düşünüyoruz" dedi.