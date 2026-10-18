Uyuşturucu baronu scooter ile firar etti

Lübnan üzerinden Almanya'ya göç etmiş ve özellikle Berlin'deki organize suç yapılarıyla tanınan, kökeni Mardin'e dayanan El-Zein aşiretine mensup Diyar Gündüz, 2025'te Almanya'nın Essen kentinde, Costa Rica'dan getirdiği 94 kilo kokainle yakalandı. Soruşturma derinleştikçe, Gündüz'ün liderliğindeki çetenin sadece Güney Amerika'dan kokain getirmediği; aynı zamanda Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği de ortaya çıkarıldı. Essen'de bir kişiyi, uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle adamlarıyla kaçırıp Duisburg'da bir depoda günlerce darp ettiği de belirlendi. Essen Bölge Mahkemesi'nce görülen dava sonucu Gündüz, organize uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından da 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

GARDİYANLARI KELEPÇELEDİLER

Rahatsızlanan Gündüz, 4 gün önce radyoloji muayenesi için 2 gardiyan tarafından hastaneye getirildi. Bu sırada maskeli ve silahlı iki adam, saldırdıkları gardiyanları etkisiz hale getirip kelepçeledikten sonra silahlarını da gasp ederek, yanlarında getirdikleri özel bir kelepçe anahtarı sayesinde Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları söktü. Saldırganlar, polisin peşlerine düşmesini engellemek amacıyla da bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap bir el bombası maketi bıraktı. Ardından da her biri yaya olarak farklı yöne kaçıp, önceden hazırlanan elektrikli scooter'lara binerek izlerini kaybettirdi. Federal emniyet birimleri, firari baron ve suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa'da kırmızı alarm verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör