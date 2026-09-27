Valeler zehir ağı kurdu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan mekân valelerinin zehir hattı deşifre edildi. Valelerin organize şekilde oluşturdukları uyuşturucu ağının detaylarına SABAH ulaştı. Birden fazla mekâna çalışan, birbirlerini tanıyan valeler, uyuşturucu alıcılarından ağ oluşturdu. 30'a yakın mekânın otopark hizmetine bakan valeler, referanslarla kendilerine ulaşarak şifreli şekilde iletişim kurdukları alıcıların araçlarını park ederken uyuşturucu maddeyi araca bıraktı, tahsilatı ise "bahşiş alma" süsüyle yaptı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcı rolüne girerek zehir ticaretini delillendirdi. Şüpheli 5 vale ve 8 mekanın sahibi tespit edildi.

5 VALE TUTUKLANDI

Operasyonlarda; uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 130 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 vale tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplamda 180 kişiden 164'ü tutuklandı. 13 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.