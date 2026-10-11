Vitrindeki isim “Kara” gölgedeki isim “Kuru”

Ankara merkezli yürütülen dev kara para operasyonu, geçmiş adli arşivlerin de yeniden açılmasına neden oldu. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Fatih Tançalan ile müteahhit Cemal Kuru'nun ilk ortaklığı günümüzden on bir yıl öncesine, İstanbul'da düzenlenen sansasyonel bir organize suç operasyonuna dayanıyordu.

LÜKS İNFAZ TİMİ

Tarihler 7 Ocak 2015'i gösterdiğinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı bir yeraltı şebekesinin kanlı bir eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Beykoz'da bulunan Acarkent Sitesi'ndeki bir villadan çıkış yapan lüks araç konvoyunun önünü kesti.

SİLAHLARI BAHÇEYE FIRLATTILAR

VIP minibüste bulunan müteahhit Cemal Kuru, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Cüneyt Ö., Mehmet Fatih T., Gündüz G., Anıl T., Necmettin G. ve Semih C.'yi gözaltına alındı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Zanlıların operasyon sırasında lüks villanın bahçesine attıkları yeraltı dünyasında "suikast silahı" olarak bilinen seri numaraları silinmiş; Glock, Sig Sauer, Smith Wesson, Beretta ve Browning marka 6 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Ayrıca araçlarda yasa dışı ticarete konu olduğu değerlendirilen 100 adet tarihi sikke bulundu.

TEK KELİME ETMEDİLER

İşadamı Kuru ve 6 suikast timi, poliste susma haklarını kullanarak eylemler hakkında bilgi vermedi. Vip minibüste işadamı Kuru ile birlikte yan yana yakalanan Mehmet Fatih Tançalan savunmasında "Daha önceden tanıdığım Cemal Kuru'ya tamamen ziyaret amaçlı uğramıştım. Cemal Kuru kalmamız için ısrar edince gece onun evinde konakladık. Ertesi gün siteden ayrılırken emniyet görevlileri bizi durdurdu." dedi. 2015 yılında silahların gölgesinde verilen bu "ziyaret" savunması, şüphelilerin o dönem yalnızca ruhsatsız silah taşımaktan işlem görmesiyle sonuçlandı.

6 KİRVEDEN BİRİYDİ

O suikastın kime yönelik olduğuna hiçbir zaman ulaşılamazken; Cemal Kuru bu başarısız suikasttan yıllar sonra yeraltı dünyasının tanınmış figürlerinden Ayhan Bora Kaplan'ın meşhur sünnet düğününde bir kez daha ortaya çıktı. Kuru, gündemden düşmeyen bu sünnet düğününde Kaplan'ın oğlunun 6 kirvesinden biri oldu.

İTALYA'YA KAÇTI

Türkiye'nin konuştuğu bu sünnet düğünü yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik ilk ana operasyonun fitilini ateşledi. 7 Eylül 2023 tarihinde Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Örgütün en önemli finansal ve lojistik halkalarından biri olan müteahhit Cemal Kuru'nun, aynı gece İtalya'ya kaçtığı belirlendi.

TİCARİ İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaplanlar suç örgütüne ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise Kuru'nun örgütle olan ilişkisi gün yüzüne çıktı. Davanın sanıklarından olan ve Kaplan'ın "kasası" olmakla suçlanan Muammer Çetinkaya, mahkemedeki ifadesinde müteahhit Cemal Kuru'nun yanında şoför ve koruma olarak çalıştığını, Kuru'ya ait bir şirketin emanetçiliğini üstlendiğini ve bu şirketin daha sonra Ayhan Bora Kaplan'a bedelsiz olarak devredildiğini itiraf etti. Cemal Kuru ile Ayhan Bora Kaplan'ın geçmişte aynı otellerde ortak konaklama kayıtları da dosyaya yansıdı.

KARA PARA TAKILARLA AKLANMIŞ

Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) "Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda" ise Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL'nin kara para olabileceği belirtildi.

KARA HAYDAR'LA BİRLİKTE YAKALANDI

Firari döneminin ardından Türkiye'ye dönen Cemal Küru takibe alındığından habersiz ve gölgede yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, 6 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen "Vanlı Kara Haydar" (Mehmet Fatih Tançalan) operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kuru, 9 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.